Schockrocker Alice Cooper: "Es ist wirklich eine perfekte Ehe"
So hart sich Schockrocker Alice Cooper (77) auf der Bühne gibt, so bodenständig ist er dann doch, wenn es um seine Ehe mit Sheryl geht, mit der er drei Kinder hat.
Die beiden sind mittlerweile schon seit beinahe 50 Jahren verheiratet und Sheryl ist mit ihm immer noch als Tänzerin auf der Bühne. "Das ist ein so großer Teil unserer Show, ein so großer Teil unseres Humors, und Sheryl ist durch und durch Showbusiness. Sie hat beim Joffrey Ballet angefangen und war früher das Stunt-Double von Goldie Hawn, also kann sie es kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen. Sie ist genauso ein Tour-Junkie wie ich. Es ist wirklich eine perfekte Ehe", sagte Alice Cooper dem Classic Rock Magazin.
Ans Aufhören denkt er übrigens auch nicht. "Niemand sollte eigentlich so lange durchhalten. Aber dann schaut man sich die Stones, McCartney und Ringo an und denkt: ,Hey, wenn man körperlich gut in Form ist und einen Lebensstil hat, der nicht destruktiv ist - warum nicht?`Mein Lebensstil ist alles andere als zerstörerisch. Ich bin der optimistischste Mensch auf dem Planeten, das war ich schon immer."
Er fühle sich auch nach wie vor fit. "Ich gehe von der Bühne und bin nicht außer Atem, und das hat damit zu tun, eine junge Einstellung zu bewahren. Wenn ich mich auf ,Ich bin 77 Jahre alt' einlassen würde, dann würde ich genau das werden - aber das werde ich niemals tun."
