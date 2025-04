Schock für die Beckhams: Leibwächter unter mysteriösen Umständen gestorben

Demnach habe die Mutter des ehemaligen Royal Marine Craig Ainsworth die tragische Nachricht am Wochenende in einer Erklärung bekannt gegeben, nachdem sie einen dringenden Aufruf nach Informationen über den vermissten Veteranen gestartet hatte.

Beckhams Ex-Bodyguard unter tragischen Umständen verstorben

Die Frau erklärte, dass der ehemalige Bodyguard von David und Victoria Beckham an einer posttraumatischen Störung gelitten hatte und dass er "eine letzte Nachricht auf Facebook gepostet hatte, um sich zu verabschieden".

Außerdem erklärte sie, die Polizei konzentriere ihre Suche auf Alicante und die Region Barcelona. In einem Social-Media-Update am Samstag bestätigte sie die Todesnachricht und schrieb: "Craig wurde gefunden. Mit größter Trauer hat die Welt Craig verloren. Er diente in Afghanistan und litt an PTBS (Anm. einer Posttraumatische Belastungsstörung."