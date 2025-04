Die Herzogin von Sussex auf Fotos auch mit ihrem Sohn und ihrer Tochter. Auch auf der Webseite ihrer neuen Marke "As Ever" präsentiert sich die ehemalige Schauspielerin als Mama, zusammen mit Töchterchen . Dabei achtet Meghan darauf, dass man die Gesichter ihrer Kinder nicht zu sehen bekommt. Der neue Trend fällt jedoch auf. Da sie und Prinz Harry bisher nur selten Bilder ihrer Kinder veröffentlicht hatten.

"Soweit ich das verstehe, wäre es Harry bis zu einem gewissen Grad viel lieber gewesen, wenn seine Kinder nicht zu sehen gewesen wären", sagte Wilkinson in einer Folge des Podcasts "A Right Royal".

Glaubt man Berichten, soll Harry aber angeblich "nicht besonders glücklich" darüber sein, dass seine Frau die gemeinsamen Kinder für die Werbung ihrer Marke "As Ever" einsetzt.

Angeblich würde Harry, der selbst unter den Augen der Öffentlichkeit aufgewachsen ist, die Privatsphäre seiner Sprösslinge lieber besser schützen. "Er will nicht, dass sie fotografiert werden", fügte Wilkinson hinzu. "Er glaubt, wenn er mit ihnen außerhalb von Montecito unterwegs ist, werden wir alle versuchen, Fotos von seinen Kindern zu machen."

Meghan will Kinder "nicht verstecken"

Harrys Ehefrau hingegen verfolge einen etwas liberaleren Ansatz.

"Meghan ist in Kalifornien aufgewachsen und hat einmal gesagt, sie wünsche sich einen kalifornischeren Lebensstil: mit ihnen an den Strand gehen, ausgehen, etwas unternehmen", so der Adelsexperte. "Sie will sie nicht verstecken."