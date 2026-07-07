Schlagerkomponist Ralph Siegel liegt im künstlichen Koma

Schlagerkomponist Ralph Siegel (80, „Ein bisschen Frieden“) liegt im künstlichen Koma. Die Familie bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Echtheit eines von ihr verfassten Beitrags auf Instagram zum Gesundheitszustand des Komponisten. Demnach könne Siegel selbstständig atmen. Zuvor hatten Münchner Merkur und tz berichtet.

Auf Instagram schrieben Siegels Ehefrau Laura und seine Töchter Giulia und Alana weiter, die gesamte Familie sei zusammen und auf den Vater konzentriert: „Wir blicken mit Zuversicht auf die kommenden Tage.“ Giulia Siegel bestätigte auf Nachfrage die Echtheit des Beitrags. Weitere Auskünfte zum Gesundheitszustand des Komponisten sollte es zunächst nicht geben.