Todesfall: Brad Pitt muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften

Hollywood-Star Brad Pitt muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Wie es der Familie geht, ist einem Posting seiner Nichte zu entnehmen, die eine rührende Abschiedsnachricht veröffentlichte.

"Zu wissen, dass du jetzt frei bist, macht es einfacher" „Meine süße Oma, Jane Etta - wir waren nicht bereit, dass du schon gehst.", schrieb Sydney Pitt auf Instagram. "Aber zu wissen, dass du jetzt frei bist, um zu singen, zu tanzen und zu malen - das macht es ein wenig einfacher.“

Pitts Mutter wurde 84 Jahre alt Jane Etta war Brad Pitts Mutter. Sie starb starb im Alter von 84 Jahren, wie die US-Portale „People“ und „TMZ“ übereinstimmend berichteten. Sie sei dankbar, mit ihr aufgewachsen zu sein, schrieb Sidney: „Sie hatte das größte Herz. Sie kümmerte sich aufrichtig um alle und alles, ohne Fragen zu stellen.“ Dazu stellte Sydney zahlreiche Familienfotos. Brad Pitt selbst äußerte sich nicht öffentlich zum Tod seiner Mutter.