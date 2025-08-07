Todesfall: Brad Pitt muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften
Zusammenfassung
- Brad Pitts Mutter Jane Etta Pitt ist im Alter von 84 Jahren gestorben, wie US-Medien berichten.
- Pitts Nichte Sidney veröffentlichte einen emotionalen Instagram-Post.
- Brad Pitt selbst hat sich bisher nicht öffentlich zum Tod seiner Mutter geäußert.
Hollywood-Star Brad Pitt muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Wie es der Familie geht, ist einem Posting seiner Nichte zu entnehmen, die eine rührende Abschiedsnachricht veröffentlichte.
"Zu wissen, dass du jetzt frei bist, macht es einfacher"
„Meine süße Oma, Jane Etta - wir waren nicht bereit, dass du schon gehst.", schrieb Sydney Pitt auf Instagram. "Aber zu wissen, dass du jetzt frei bist, um zu singen, zu tanzen und zu malen - das macht es ein wenig einfacher.“
Pitts Mutter wurde 84 Jahre alt
Jane Etta war Brad Pitts Mutter. Sie starb starb im Alter von 84 Jahren, wie die US-Portale „People“ und „TMZ“ übereinstimmend berichteten. Sie sei dankbar, mit ihr aufgewachsen zu sein, schrieb Sidney: „Sie hatte das größte Herz. Sie kümmerte sich aufrichtig um alle und alles, ohne Fragen zu stellen.“ Dazu stellte Sydney zahlreiche Familienfotos. Brad Pitt selbst äußerte sich nicht öffentlich zum Tod seiner Mutter.
2012 hatte Pitt seine Eltern zur Oscar-Verleihung mitgebracht
Brad Pitt wurde 1963 in Oklahoma geboren und wuchs gemeinsam mit seinen zwei Geschwistern Doug und Julie Neal in Springfield (Missouri) auf. 2012 brachte der Schauspieler seine Eltern mit zur Oscar-Verleihung. Laut unterschiedlichen Angaben starb Jane Etta Pitt am Dienstag oder Mittwoch.
