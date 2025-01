Scheidungsgerücht: Was wird aus Millionen-Villa von Jessica Alba und Cash Warren?

Insidern aus dem Umfeld des vermeintlichen Ex-Paares zufolge wurden Warren und Alba in den vergangenen Monaten ohne Eheringe gesehen, was zu Spekulationen geführt habe, ihre Beziehung habe sich verschlechtert. Inzwischen hätten sich die beiden nicht nur getrennt, sondern würden auch "mit der Scheidung voranschreiten", heißt es laut TMZ.

Jessica Alba: Einblicke in ihre Zehn-Millionen Villa

Sollten die Gerüchte stimmen, fragt man sich, was aus dem gemeinsamen Haus wird. Alba und Warren wohnen mit ihren beiden Töchtern und ihrem Sohn in einer spektakulären Villa in Beverly Hills, Kalifornien, die sie 2017 für zehn Millionen US-Dollar gekauft haben sollen.

Vor fünf Jahren hatte Jessica Alba Architectural Digest die Pforten zu ihrem stylischen Heim geöffnet, das sie und Warren zu diesem Zeitpunkt gerade erst seit sieben Monaten bewohnt hatten.

In einem Youtube-Video gab die Schauspielerin damals eine Hausführung und gab Einzelheiten zu ihrem Anwesen preis. Zu sehen hier: