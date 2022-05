Schauspielerin Michelle Williams möchte in frühere Rolle zurückkehren

In einer Wiederaufnahme von "Dawsons Creek" wird man nicht mit Michelle Williams rechnen können, da ihre Figur Jen im Serien-Finale des TV-Hits starb. Die Schauspielerin wünscht sich aber, in eine andere Rolle zurückzukehren. Sie möchte eine Fortsetzung von "The Greatest Showman". Hauptdarsteller Hugh Jackman hat nun auf ihre Idee reagiert.

"The Greatest Showman 2" mit Williams und Jackman?

2017 erschien der Musical-Film "The Greatest Showman" mit Hugh Jackman, Zac Efron und Zandaya. Auch Michelle Williams spielte darin eine der Hauptrollen. Angesprochen darauf, ob sie sich eine Fortsetzung des Kino-Hits vorstellen könnte, antwortet die Schauspielerin in einem Interview mit Variety, sie wäre sofort dabei.