Schauspielerin Katerina Jacob kämpft mit Folgen ihrer Krebserkrankung

Dennoch habe die aggressive Therapieform ihrem Körper ordentlich zugesetzt, wie sie jetzt in einem Interview mit der Nachrichtenagentur "spot on news" erzählte.

Aufgefallen, dass etwas nicht stimme sei ihr dadurch, "weil ich wahnsinnig dick geworden bin. Ich habe zuletzt 100 Kilo gewogen, bei einer Größe von 1,64 Meter. Das ist schon heftig. Ich hoffe, dass ich bis Ende des Jahres 20 Kilo abgenommen habe", so Jacob.

"Ich darf überhaupt keine Kohlenhydrate zu mir nehmen, keinen Zucker, ein Ei in der Woche, keinerlei Seefisch... Das ist eine Katastrophe. Ich bin Vegetarierin und soll jetzt ununterbrochen Fleisch essen. Deswegen habe ich einen Biohof im Allgäu ausfindig gemacht, der Weideschlachtungen vornimmt. Daher beziehe ich mein Fleisch. Laktose und Gluten vertrage ich auch nicht. Mein Speisezettel hat sich so dermaßen verringert, dass niemand mehr zu mir zum Essen kommen will."

In ihre Wahlheimat in Kanada zieht es sie im Moment kaum noch. "Das ist zuletzt immer weniger geworden, aufgrund meines Gesundheitszustandes. Wir haben noch eine Wohnung in Österreich, wo ich mich jetzt hauptsächlich aufhalte."