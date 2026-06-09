Schauspielerin Janet Montgomery: Trennung 10 Tage nach Geburt von Sohn

Schauspielerin Janet Montgomery ("New Amsterdam") berichtet auf Instagram von einer schmerzhaften Trennung. "Letztes Jahr hat sich mein Leben auf eine Weise verändert, die ich mir nie hätte vorstellen können. Nur zehn Tage, nachdem ich meinen wunderschönen Sohn auf der Welt willkommen geheißen hatte, musste ich mich mit dem Herzschmerz auseinandersetzen, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern zu werden", schreibt sie zu einer Reihe an Fotos aus ihrem Alltag.

"Es gab Momente, in denen ich mir nicht sicher war, wie ich die nächste Stunde überstehen würde, geschweige denn den nächsten Tag. Trauer, Erschöpfung, Angst, Unsicherheit und die überwältigende Verantwortung, für zwei kleine Menschen da zu sein, die mich bedingungslos brauchten."

Hochzeit 2019

Dem US-People-Magazin zufolge war Montgomery seit November 2017 mit Kreativdirektor Joe Fox zusammen. Die Hochzeit habe im Dezember 2019 auf Jamaika stattgefunden.

Sich online verletzlich zu zeigen, könne beängstigend sein, so Montgomery auf Instagram. Nachrichten und Kommentare der Ermutigung seien aber "oft genau dann, wenn ich sie am dringendsten brauchte", gekommen.