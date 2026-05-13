Schauspielerin Alexandra Maria Lara trauert um ihre Mutter. "Meine Mama. So schön und stark und außergewöhnlich, auch in dieser letzten so herausfordernden Zeit", schrieb Lara auf Instagram, wo sie ein Bild postete. "Es gibt keine Worte für diesen unermesslichen Verlust. Mein Herz ist gebrochen und gleichzeitig ist es voller größter Liebe und Bewunderung und Dankbarkeit", hieß es in ihrem Beitrag.

"Ich, wir lieben dich über alles. Schon immer und für immer, hier und überall", schrieb Lara, deren Management den Trauerfall bestätigte. Die Schauspielerin postete auch einen Satz auf Rumänisch: "Te ador iubita mea" (übersetzt: "Ich verehre dich, meine Liebe"). Mehrere Prominente, darunter viele Schauspielkollegen und Kolleginnen, drückten in den Kommentaren ihr Beileid aus.