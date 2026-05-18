Schauspieler Russell Andrews macht ALS-Diagnose öffentlich

"Ich bin ein Mensch, der mit ALS lebt", sagte Schauspieler Russell Andrews ("Better Call Saul", "Insecure") in der CNN-Sendung "The Story Is with Elex Michaelson " und machte damit öffentlich, an Amyotropher Lateralsklerose erkrankt zu sein.

Diagnose im Spätherbst 2025

"Die Diagnose wurde im Spätherbst letzten Jahres gestellt", schilderte Andrews. "Es war eine bescheidene Erfahrung, aber (...) ich bin in eine Familie von sehr fürsorglichen Menschen gekommen, die ich vor einem Jahr noch nicht kannte – die Klischee-Familie, aber sie haben uns in Bezug auf Pflege, Aufmerksamkeit, Bewusstsein und die Möglichkeit, mich heute hierher zu bringen, sehr geholfen."

Er habe zu einer stressigen Zeit während der Corona-Pandemie "Zuckungen" gehabt und gedacht, er habe "eingeklemmte Nerven im Nacken", antwortete der Schauspieler auf eine Frage nach den frühen Symptomen. Irgendwann konnte er Dinge nicht mehr tun, wie er sie normalerweise tat. "Ich ließ Tassen und Gläser fallen. In der Nacht fühlte es sich an, als würden Dinge auf meinem Arm hinauf- und hinunterlaufen, und es waren die Nerven (...)." Sehen Sie hier das ganze Gespräch, in dem auch Andrews' Partnerin, Schauspielerin Erica Tazel, schildert, wie sie mit der Diagnose umging: