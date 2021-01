Schauspieler Dornan und Redmayne geben Einblick in ihr einstiges WG-Leben

Die Hollywoodstars Eddie Redmayne (39) und Jamie Dornan (38) haben einen Einblick in ihre frühere gemeinsame WG-Zeit gewährt. "Es gab so wenig zu tun - wenn wir kein Vorsprechen hatten", sagte Dornan in einem gemeinsamen Gespräch, das im Rahmen der Serie "Actors on Actors" am Montag vom Filmportal Variety veröffentlicht wurde. Eines Tages seien sie dann in eine Töpferei gefahren und hätten Teller und Tontöpfe gemacht. "Die habe ich noch", warf Redmaye ein.