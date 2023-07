Sarah Jessica Parker spricht über Facelifting

"Sex And The City"-Star Sarah Jessica Parker bereut eigenen Angaben zufolge, dass sie sich keiner Schönheitsoperation unterzogen hat, als sie noch etwas jünger war.

Sarah Jessica Parker über das Älterwerden

"Ich glaube wirklich, dass ich das Facelift verpasst habe, das altmodische Facelift, das man hat, wenn man 44 ist", scherzte die heute 58-Jährige am Mittwoch bei einem Auftritt in der "The Howard Stern Show".

