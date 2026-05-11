Sandra Bullock veröffentlicht Fotos von "Mom" Helga und "Omi": "War so eine Göre"

Hollywood-Star Sandra Bullock hat am Muttertag auf Instagram mehrere Familienfotos geteilt und allen Müttern - "egal wie sie dazu wurden" - alles Gute gewünscht. Eines der Fotos zeigt die Schauspielerin mit ihren Adoptivkindern Louis und Laila, ein anderes stammt aus ihrer eigenen Kindheit. Darauf ist ihre deutsche Mutter Helga mit den kleinen Töchtern Sandra und Gesine im Schnee zu sehen. "Mom und Omi, danke, dass ihr es mir beigebracht habt. Wir vermissen euch", schrieb Bullock dazu. "Ich war so eine Göre", setzte sie entschuldigend dazu.

Mutter starb an Krebs Bullock wurde in den USA geboren, wuchs als Tochter einer deutschen Opernsängerin und eines Gesangslehrers, der in Bayern als US-Soldat stationiert war, aber zunächst in Nürnberg auf. Später wurde sie als Schauspielerin weltberühmt. Auf der Oscar-Bühne 2010, wo sie den Preis als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in "Blind Side" entgegennahm, sprach Bullock ihrer zehn Jahre zuvor an Krebs gestorbenen Mutter Helga Dank aus. Sie habe ihre beiden Töchter - Sandra und ihre sechs Jahre jüngere Schwester Gesine - zu Pflichtbewusstsein und Toleranz erzogen.