Sandra Bullock kommt zurück: "Viel Zeit damit verbracht, zu heilen"

Fans von Sandra Bullock dürfen sich freuen. Für den Herbst ist die Fortsetzung des Films "Practical Magic" ("Zauberhafte Schwestern") geplant, in der sie erneut mit Kollegin Nicole Kidman auftritt. Auf der Kinoleinwand hat sich Bullock in den letzten Jahren rar gemacht.

Hinter Bullock liegen schwere Zeiten. Ihr Partner Bryan Randall starb vor drei Jahren. "Nach allem, was sie mit Bryan durchgemacht hat, brauchte sie Zeit, um sich um sich selbst zu kümmern", zitiert das US-People-Magazin eine namentlich nicht genannte Quelle. "Sie hat viel Zeit damit verbracht, sich zu erholen, mit ihren Kindern zusammen zu sein und zu Hause zu bleiben." Bullock habe demnach sicherstellen müssen, "dass sie und ihre Kinder in der bestmöglichen Verfassung waren, damit sie wieder an die Arbeit gehen konnte".

Bullock 2022: "Ich möchte Zuhause sein"