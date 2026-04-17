Sandra Bullock kommt zurück: "Viel Zeit damit verbracht, zu heilen"
Fans von Sandra Bullock dürfen sich freuen. Für den Herbst ist die Fortsetzung des Films "Practical Magic" ("Zauberhafte Schwestern") geplant, in der sie erneut mit Kollegin Nicole Kidman auftritt. Auf der Kinoleinwand hat sich Bullock in den letzten Jahren rar gemacht.
Hinter Bullock liegen schwere Zeiten. Ihr Partner Bryan Randall starb vor drei Jahren. "Nach allem, was sie mit Bryan durchgemacht hat, brauchte sie Zeit, um sich um sich selbst zu kümmern", zitiert das US-People-Magazin eine namentlich nicht genannte Quelle. "Sie hat viel Zeit damit verbracht, sich zu erholen, mit ihren Kindern zusammen zu sein und zu Hause zu bleiben." Bullock habe demnach sicherstellen müssen, "dass sie und ihre Kinder in der bestmöglichen Verfassung waren, damit sie wieder an die Arbeit gehen konnte".
Bullock 2022: "Ich möchte Zuhause sein"
Die Schauspielerin hatte ihre Auszeit von Hollywood im April 2022 in einem ihrer seltenen Interviews angekündigt. "Ich möchte Zuhause sein", sagte Bullock damals dem US-Sender CBS. Sie könne nicht sagen, wie lange diese Pause dauern werde. Kurz zuvor hatte sie noch zwei Filme abgedreht. In der Actionkomödie "The Lost City" (2022) schlägt sie sich mit Channing Tatum durch einen Dschungel. Im selben Jahr stand sie Brad Pitt mit einem kurzen Auftritt in dem Thriller "Bullet Train" um einen Auftragskiller zur Seite.
"Sie hat einen engen Kreis sehr treuer Freunde in der Branche, die ihr durch alles hindurch zur Seite gestanden haben", so der People-Insider. "Diese Art von Unterstützung hat einen großen Unterschied gemacht."
Partner war an ALS erkrankt
Im CBS-Interview schwärmte die Mutter von zwei Adoptivkindern auch von ihrer Mutterrolle und wie wichtig Familie in ihrem Leben sei. Zu Bullocks engstem Kreis gehörte damals auch ihr Partner, der US-Fotograf Bryan Randall. Die Oscar-Preisträgerin und Randall lernten sich laut People im Jänner 2015 kennen, als er die Geburtstagsparty ihres Adoptivsohnes Louis fotografierte. In dem Jahr adoptierte Bullock ihr zweites Kind, die damals dreijährige Laila. Im Dezember 2021 sagte sie in der Facebook-Talkshow "Red Table Talk", sie habe mit Randall die "Liebe meines Lebens" gefunden, mit dem sie ohne Trauschein zusammenlebte.
Da war Bullocks Partner wohl schon an der unheilbaren Muskel- und Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) erkrankt. Im August 2023 gab seine Familie den Tod des 57-Jährigen bekannt. Er sei nach einem dreijährigen Kampf gegen ALS gestorben. Er habe sich früh dafür entschieden, seine Erkrankung geheim zu halten, hieß es.
Kommentare