61. Geburtstag: Das Geheimnis hinter Sandra Bullocks ewig jungem Aussehen?

Sandra Bullock wurde 2015 vom Promi-Magazin People zur schönsten Frau der Welt ernannt. Damals verriet sie, was für sie Schönheit bedeutet.

"Wahre Schönheit ist Ruhe", lautet ihre Meinung. Von den in Hollywood geltenden Schönheitsstandards lässt sie sich nicht beeinflussen. Für die zweifache Adoptivmutter sind es die inneren Werte, die zählen. "Besonders in dieser Stadt ist es so schwer, nicht zu sagen: 'Oh, so muss ich aussehen'", sagt sie. "Nein, sei ein guter Mensch, sei eine gute Mutter, iss gut, lass Leute dich überholen. Die Menschen, die ich am schönsten finde, sind diejenigen, die es nicht versuchen."