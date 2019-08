Sammelt R. Kelly Spenden um Michael Jacksons Anwalt zu bezahlen?

Obwohl sich Kelly und Mesereau Mitte August in dem Chicagoer Gefängnis trafen, in dem der Sänger derweil inhaftiert ist, will sein derzeitiger Anwalt Greenberg nichts von einem möglichen Verlust seines Mandates wissen. Die von TMZ beschriebenen Gerüchte seien "ein kompletter Haufen Mist". Nichtsdestotrotz will das Blatt wissen, dass Fans und Kontakte aus der Musik sich bereits bei Kellys Anwaltsteam gemeldet hätten, um ihn mit Spenden zu unterstützen.