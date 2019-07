Missbrauchsvorwürfe: R. Kellys Freundinnen unterstützen ihn

Nachdem R. Kelly vor wenigen Tagen erneut wegen Missbrauchsvorwürfen festgenommen wurde, meldeten sich nun seine zwei persönlichen Assistentinnen aus der gemeinsamen Wohnung im Trump Tower in Chicago. Zuvor waren Gerüchte laut geworden, dass die beiden Frauen zwangsgeräumt wurden.

Diese dementierten Joycelyn Savage und Azriel Clary nun. Sie seien wohlauf, könnten kommen und gehen wann sie wollen und die Gerüchte seien "Fake News". Die beiden posteten ein Video, in dem sie sich auch bei Fans des "I Believe I Can Fly"-Sängers für die Unterstützung und etwaige Gebete bedanken.