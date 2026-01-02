Popstar Pink: Operation zu Silvester

Popstar Pink hat den Jahreswechsel ungeplanter Weise und vor allem ohne ihrer geliebten Familie im Krankenhaus verbracht. Die 46-Jährige meldete sich mit einem Selfie direkt aus dem Krankenbett bei ihren 11,4 Millionen Instagram-Fans. Verzweiflung strahlte sie dabei jedoch nicht aus, im Gegenteil.

"Ich weiß, 2026 wird besser" Die "Cover me in sunshine"-Sängerin unterzog sich einer Operation, bei der ihr zwei neue Bandscheiben eingesetzt wurden. "Es ist vielleicht kein schickes Facelifting, aber ich bekomme zwei neue glänzende Bandscheiben in meinen Nacken", schreibt Pink auf Instagram. Sie fügte hinzu: "Eine neue Narbe, eine neue Erinnerung daran, dass ich dieses Gefäß wertschätze und es für alles nutze, was es wert ist. Rock ’n’ Roll ist ein Kontaktsport." Bitterer als die Operation selbst aber dürfte für Pink gewesen sein, dass ihre Familie zu Silvester nicht bei ihr sein konnte. Ehemann Carey Hart (50) und die gemeinsamen Kinder Willow (14) und Jameson (9) verbrachten den Tag beim Snowboarden. "Und während ich hier allein am Silvesterabend in einem Krankenhauszimmer sitze, während meine Familie glücklich snowboardet, weiß ich, dass 2026 besser wird, weil ich diese Entscheidung getroffen habe", so Pink in ihrem Beitrag.

Emotionale Worte zum Jahreswechsel Auch ansonsten wird das Posting von betontem Optimismus bestimmt. Die Sängerin nutzte die Gelegenheit, um eine Botschaft an ihre Community zu richten. Sie hoffe, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, gesundheitliche Entscheidungen zu ihrem Wohl treffen zu können. "Ich weiß, dass das für manche keine Realität ist", räumte sie ein. Ihr Neujahrsvorsatz? Sich dafür einzusetzen, dass mehr Menschen eben genau diese Entscheidungsfreiheit erhalten. Ihr Appell: "Lasst uns keine Angst haben, auf uns und andere zu achten." Und weiter: "Ich wähle die Freude und lasse den Schmerz hinter mir. Ich werde positive Gedanken den negativen vorziehen. Und ich werde gegen das Verblassen des Lichts ankämpfen. Ich werde meine Wildheit zurückerobern. Und ich werde weiter nach dem Licht suchen, selbst in der Dunkelheit."

Durchwachsenes Resümee von 2025 Pink blickte in ihrem ausführlichen Posting aber nicht nur nach vorne, sondern auch zurück. "Ich lasse all meinen Schmerz im Jahr 2025 hinter mir. Dieses Jahr war für uns alle extrem anstrengend und reichte von absolut verheerend bis hin zu leicht nervig", resümmiert sie. "Doch inmitten all dessen gab es so viel Schönes. Und ich durfte jeden Tag aufwachen, aufstehen und meinen Alltag meistern. Meine Kinder lieben und sie dabei unterstützen, ihre Träume zu verwirklichen. Ihnen zeigen, dass das Leben ein Abenteuer ist oder gar nichts. Lieben und lachen, kochen und tanzen, weinen und schreien, vergeben und sich entschuldigen – und all der andere schöne Unsinn. So viel Schönheit inmitten all dem." Sie habe sich im vergangenen Jahr "von unglaublich wichtigen Menschen verabschiedet und neue kennengelernt. Ich habe dieses Jahr Träume wahr werden lassen, aber auch Albträume. Und ich beende das Jahr damit, meinem Körper Respekt zu zollen, ihm Aufmerksamkeit zu schenken und ihn zu pflegen." Pink schloss ihre Nachricht mit den Worten: " Frohes neues Jahr und möge euch mehr Freude als Kummer, mehr Sonnenschein als Regen, mehr Liebe als Hass begleiten."