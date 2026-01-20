Popstar Pink spricht erstmals über Fehlgeburt
Im Moment wird das soziale Medium Instagram vom Trend bestimmt, auf das Jahr 2016 zurückzublicken und Erinnerungen daraus zu posten. Meistens handelt es sich dabei um humorvolle oder romantische Momente oder auch berufliche Errungenschaften.
Popstar Pink (46) entschied sich für einen ganz besonders emotionalen Rückblick, der einmal mehr daran erinnert, wie sehr Licht und Schatten im Leben beieinander liegen. Ende 2016 wurde ihr Sohn Jameson geboren. Doch einige Monate zuvor erlitt Pink eine Fehlgeburt. Es ist das erste Mal, dass die Sängerin über dieses traumatische Ereignis spricht.
"Nicht länger als 10 Wochen"
Pink war damals 36 Jahre alt und bereits Mutter der heute 14-jährigen Willow Sage. Auf Instagram schrieb die "Trustfall"-Interpretin: "2016 war meine Willow 5 Jahre alt. Ich war fast das ganze Jahr schwanger." Pink schilderte, dass die Schwangerschaft, die schließlich in einer Fehlgeburt endete, "nicht länger als zehn Wochen" gedauert habe. Die Öffentlichkeit informierte sie nicht über diese Schwangerschaft. Mehr verriet Pink über dieses Erlebnis auch diesmal nicht.
Trauer und Hoffnung dicht beieinander
Trotz des tragischen Verlustes zeigte sich die Sängerin nach außen hin stark und meisterte ihre beruflichen Verpflichtungen. Einige Monate später entschieden sich Pink und ihr Ehemann Carey Hart, es erneut zu versuchen – und es klappte tatsächlich erneut. Ein Söhnchen wuchs im Bauch des Popstars heran.
Im November 2016 teilte Pink schließlich die frohe Nachricht mit ihren Fans und den Medien. Kurz nach Weihnachten, nämlich am 26. Dezember, wurde Jameson geboren. "Am Tag nach Weihnachten war er endlich bereit für diese Welt, und meine Welt stand noch mehr auf dem Kopf. Unsere Familie war komplett", so Pink gerührt in ihrem Beitrag, den sie beendete mit den Worten: "Fühlt sich schon jetzt wie eine andere Zeit an."
