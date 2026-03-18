Sängerin Carly Rae Jepsen ist Mutter geworden

Die kanadische Sängerin Carly Rae Jepsen ("Call Me Maybe") ist mit 40 Jahren Mutter geworden. Auf Instagram zeigte sich die Musikerin mit einem Baby im Arm. "Die vergangenen zwei Wochen waren die besten meines Lebens", schrieb sie zu dem Foto. "Willkommen auf der Welt, Kleines." Weiteres teilte die Sängerin nicht mit. Berichten zufolge ist es ihr erstes Kind. Jepsen hat 2012 mit ihrem Song "Call Me Maybe" einen Welthit gelandet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Carly Rae Jepsen / Instagram / @carlyraejepsen / Screenshot Carly Rae Jepsen

Die Kanadierin hatte sich ihren Fans im November mit rundem Babybauch auf Instagram präsentiert. Auf den Bildern sitzt sie auf einem Bett neben ihrem Ehemann Cole, der sie in den Armen hält und seine Hand auf ihren Bauch gelegt hat.