Stars

Sängerin Carly Rae Jepsen ist Mutter geworden

Jepsen hat 2012 mit ihrem Song "Call Me Maybe" einen Welthit gelandet.
18.03.2026, 09:10

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Carly Rae Jepsen auf der Bühne beim Glastonbury Festival 2023.

Die kanadische Sängerin Carly Rae Jepsen ("Call Me Maybe") ist mit 40 Jahren Mutter geworden. Auf Instagram zeigte sich die Musikerin mit einem Baby im Arm. "Die vergangenen zwei Wochen waren die besten meines Lebens", schrieb sie zu dem Foto. "Willkommen auf der Welt, Kleines." Weiteres teilte die Sängerin nicht mit. Berichten zufolge ist es ihr erstes Kind. Jepsen hat 2012 mit ihrem Song "Call Me Maybe" einen Welthit gelandet.

Carly Rae Jepsen lächelnd mit Baby auf dem Arm

Carly Rae Jepsen

Die Kanadierin hatte sich ihren Fans im November mit rundem Babybauch auf Instagram präsentiert. Auf den Bildern sitzt sie auf einem Bett neben ihrem Ehemann Cole, der sie in den Armen hält und seine Hand auf ihren Bauch gelegt hat.

"Sachen gibt's": Pierre Sanoussi-Bliss macht neue Beziehung öffentlich

Das Paar hatte im Oktober 2025 in New York geheiratet. Dem US-Magazin Entertainment Weekly zufolge lernten die beiden einander 2021 beim gemeinsamen Musikschreiben kennen und wurden 2022 zum Paar.

Agenturen, kurier.at, kat  | 

Kommentare