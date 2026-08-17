Gut einen Monat nach dem Tod von Bonnie Tyler wird die Rocksängerin am Montag in ihrer walisischen Heimat beigesetzt. Die Trauerfeier in Swansea findet im Familien- und Freundeskreis statt.

Die mit Hits wie „It's a Heartache“ und „Total Eclipse of the Heart“ zum Star gewordene Rocksängerin war am 8. Juli im Alter von 75 Jahren in einem Krankenhaus in Portugal gestorben.