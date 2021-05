Sänger Tom Jones hat die Urne seiner verstorbenen Frau bei sich

Der britische Sänger Tom Jones ("Sexbomb") hat eine Urne mit der Asche seiner verstorbenen Frau Linda in seiner neuen Wohnung stehen. "Näher kann ich ihr nicht sein", sagte der 80-Jährige. Den Umzug von Los Angeles nach London hatte das Paar noch gemeinsam geplant, bevor Linda an Krebs erkrankte und 2016 im Alter von 75 Jahren starb. "Sie hat zu mir gesagt, lass mich nicht in Amerika. Ich habe ihr gesagt: Das mache ich nicht. Deshalb ist sie hier bei mir", sagte Jones.