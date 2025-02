Sänger Seal: Klare Worte über die Model-Auftritte seiner Kinder Leni und Henry

Schmusesänger Seal blickt mit Stolz auf die Karrieren seiner Kinder Leni und Henry. Der Laufsteg werde für beide nur eine Zwischenlösung sein, vermutet der 61-Jährige.

Henry überlege etwa, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. "Ich glaube, er hat darüber gesprochen, dass er eine Karriere in der Musik anstrebt", verrät Seal in einem Interview mit dem Promiportal Page Six. "Das ist schwierig, weil es gewissermaßen das ist, was ich mache. Ich denke, ein Teil von ihm möchte nicht einfach nur Musik machen, weil sein Vater es tut."

Henry habe jedenfalls Potenzial: "Und das sage ich nicht nur als voreingenommener Vater, was ich natürlich bin, aber er hat wirklich eine großartige Stimme." Neo-Model Henry Der 19-jährige Henry feierte kürzlich bei der Haute Couture Fashion Week in Paris sein Model-Debüt. "Ich liebe, was er gemacht hat. Er sah aus wie ein Profi und vor allem kam seine Persönlichkeit durch, die seine wahre Schönheit ist", so Seal nun zu Page Six. "Es ist toll, dass er in die Fußstapfen seiner Schwester tritt", denn: "Sie versteht, dass das Modeln ein Sprungbrett ist. Es ist ein Sprungbrett, um zu erreichen, was man im Leben will. Und es ist nicht unbedingt ein Beruf."

© Getty Images / Kristy Sparow / Kontributor Henry Samuel lief in Paris zum ersten Mal über den Laufsteg

Tochter Leni entstammt der Beziehung von Heidi Klum mit dem italienischen Formel 1-Manager Flavio Briatore. Die beiden trennten sich allerdings vor Lenis Geburt. Noch während sie mit ihrer ältesten Tochter schwanger war, kam Klum mit Seal zusammen, der Leni später auch adoptierte. Lange hatten Seal und Klum ihre Kinder gänzlich der Öffentlichkeit ferngehalten. Leni ist "Unternehmerin" "Sie ist eine Unternehmerin", sagt Seal über Lenis Ambitionen. Sie sei "extrem einfallsreich und sehr, sehr clever". "Ich bin stolz auf alles, was sie tut." Neben Leni und Henry sind Seal und Klum noch Eltern von Tochter Lou und Sohn Johan.

Leni ist das einzige Kind von Seal und Klum, das regelmäßig im Rampenlicht steht. Sie arbeitet inzwischen erfolgreich als Model und hat nach eigenen Worten von ihrer berühmten Mutter viele Ratschläge für den Einstieg ins Geschäft bekommen. "Meine Mutter sagt immer, dass es das Wichtigste ist, mir selbst treu zu bleiben, mich nicht von dem beeinflussen zu lassen, was andere sagen. Und vor allem keine Angst davor zu haben, Nein zu sagen", sagt Leni Klum im Interview mit dem Magazin Bunte im Jahr 2021. Sie habe schon als Kind Model werden wollen, erzählte die heute 20-Jährige weiter: "Ich war oft mit meiner Mum bei der Arbeit und habe mit dem Make-up rumgespielt. Das hat mir früher schon so viel Spaß gemacht, dass ich am liebsten selbst direkt losgelegt hätte." Für ihre ersten Gagen habe sie eine besondere Verwendung gefunden. "Die größte Summe habe ich in meinen Wald investiert, für 50.000 Dollar habe ich Bäume gekauft. Hört sich irgendwie lustig an, aber das war mir sehr wichtig." Ihren ersten Modeljob hatte Leni Klum Ende 2020: Gemeinsam mit ihrer Mutter wurde sie für das Cover und eine Fotostrecke der deutschen Vogue fotografiert.