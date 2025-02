Katja Burkard und Hans Mahr legten Beziehungspause ein

Die deutsche Moderatorin Katja Burkard verrät in ihrer Biografie "60 ist das neue 60", dass sie und ihr Mann,vor einigen Jahren von der Öffentlichkeit unbemerkt eine Beziehungspause eingelegt hatten. Bild.de zitierte vorab aus dem am 12. Februar erscheinenden Werk.

In der Silvesternacht 2021/2022 sei es dann zur Trennung gekommen. "Mich trieb die Frage um: Will ich weiter in dieser Beziehung sein, in der wir uns beide durch unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Entwicklungen ganz schön weit voneinander entfernt hatten?" Sie wusste: nein. "Deshalb sagte ich: Ich will nicht mehr", so Burkhard laut bild.de. Ihre Entscheidung sei für Mahr überraschend gekommen. "Natürlich fiel mein Mann aus allen Wolken. Er hat es nicht verstanden, hat gedacht, dass ich mich wieder einkriege."

Keine anderen Partner und Partnerinnen im Spiel

Andere Partnerinnen oder Partner seien nie ein Thema gewesen. "Stattdessen ging es um den üblichen Nervkram, der seit einer Weile in mir gegärt hatte. Mit einem Mal wusste ich, dass ich so nicht weitermachen wollte."