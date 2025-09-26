Sacha Baron Cohen (53) datet 27-jähriges OnlyFans-Model
Im April des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass der britische Schauspieler Sacha Baron Cohen und die australische Schauspielerin Isla Fisher nach vierzehn Jahren Ehe getrennte Wege gehen.
2023 hätten sie gemeinsam beantragt, ihre Ehe zu beenden, teilten Baron Cohen und Fisher damals auf ihren Instagram-Accounts mit.
Nun wird spekuliert, dass es im Leben des "Borat"-Stars eine neue Liebe geben könnte.
Sacha Baron Cohen datet jüngeres OnlyFans-Model
Wie berichtet wird, soll Sacha Baron Cohen nach der Scheidung von Isla Fisher, die 75 Millionen Dollar gekostet hat, bei einem Date mit einem 27-jährigen OnlyFans-Model gesichtet worden sein.
Die Frau namens Hannah Palmer und der Comedian wurden diese Woche bei einem gemeinsamen Abendessen an einem unbekannten Ort fotografiert, wie aus Fotos hervorgeht, welche von der britischen Sun veröffentlicht wurden (zu sehen hier).
Sie verließen das Restaurant getrennt, bevor sie in dieselbe Cadillac Escalade-Limousine stiegen.
"Sacha und Hannah kamen um 20:30 Uhr an", erzählt ein Insider der Zeitung. "Sie verbrachten zwei Stunden im Gebäude und schienen in ein tiefes Gespräch vertieft."
"Trotz des Altersunterschieds verstanden sie sich sehr gut und schienen viel zu besprechen zu haben", fuhr die Quelle fort.
Mehr ist über die Art der Verbindung zwischen Sasha Baron Cohen und Hannah Palmer nicht bekannt.
