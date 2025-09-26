Sacha Baron Cohen (53) datet 27-jähriges OnlyFans-Model

Im April des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass der britische Schauspieler Sacha Baron Cohen und die australische Schauspielerin Isla Fisher nach vierzehn Jahren Ehe getrennte Wege gehen.

2023 hätten sie gemeinsam beantragt, ihre Ehe zu beenden, teilten Baron Cohen und Fisher damals auf ihren Instagram-Accounts mit.

Nun wird spekuliert, dass es im Leben des "Borat"-Stars eine neue Liebe geben könnte.

Sacha Baron Cohen datet jüngeres OnlyFans-Model

Wie berichtet wird, soll Sacha Baron Cohen nach der Scheidung von Isla Fisher, die 75 Millionen Dollar gekostet hat, bei einem Date mit einem 27-jährigen OnlyFans-Model gesichtet worden sein.