Ruth Bader Ginsburg aus dem Krankenhaus entlassen

Die liberale Richterin am obersten Gerichtshof der USA, Ruth Bader Ginsburg, musste die vergangenen Tage aufgrund eines Fiebers im Krankenhaus verbringen. Mittlerweile wurde sie entlassen.

Die Richterin habe die Symptome am Freitag festgestellt und sei zunächst in ein Krankenhaus in Washington gegangen, ehe sie in die John-Hopkins-Klinik in Baltimore für weitere Tests und die Behandlung einer potenziellen Infektion verlegt wurde. Inzwischen hätten die Symptome nachgelassen, nachdem Ginsburg Antibiotika erhalten habe.