Rumer Willis spricht über Gepflogenheiten in ihrer Familie

"Wir baden immer noch alle zusammen, meine Schwestern und ich", verriet Rumer Willis in der einer neuen Folge des Podcasts "What in the Winkler?!". "Und genau in so einem Zuhause bin ich aufgewachsen."

"Manche halten das vielleicht für verrückt und seltsam, ich aber nicht", fügte sie hinzu, als sie über das gemeinsame Schlafen in einem Bett mit ihrer knapp zwei Jahre alten Tochter Louetta sprach.