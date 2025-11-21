Rumer Willis: Tränen-Beichte über "hartes" Leben als alleinerziehende Mama

Sie ist eine von drei Töchtern von Schauspielerin Demi Moore und Action-Star Bruce Willis. Vor zwei Jahren wurde Rumer Willis selbst Mama. Im April 2023 brachte sie ihre Tochter Louetta Isley Thomas Willis zur Welt. Vater des Kindes ist Rumers damaliger Freund Derek Thomas. Das Ex-Paar trennte sich im vergangenen Jahr. Seitdem zieht die 37-Jährige ihre Tochter als Alleinerziehende Mama groß. Rumer Willis: "Alleinerziehende Mutter zu sein ist hart" Dass das nicht immer einfach ist, gestand Rumer Willis nun in einem emotionalen Posting auf Instagram.

Die Schauspielerin zeigte sich in einer zeitlos abrufbaren Story, die sie am Mittwoch, den 19. November 2025 auf Instagram postete, von einer sehr privaten Seite. Während eines Waldspaziergangs wischt sie sich in dem Video die Tränen aus dem Gesicht.