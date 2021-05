Maxime Herbord ist die neue RTL-Bachelorette

Im Sommer geht die Flirtshow "Die Bachelorette" in die achte Runde. Dabei haben nicht die Männer die Wahl, sondern eine Singlefrau. Diese vergibt jede Woche Rosen an die Teilnehmer, die sie noch interessant findet. Diesmal ist es die Halb-Niederländerin Maxime Herbord, die die Rosen an noch nicht bekannte Männer vergeben darf- "Ein Date ist für mich perfekt, wenn wir so viel zusammen lachen, dass uns unsere Getränke aus der Nase herauskommen", sagt Herbord, die bereits in der Bachelor-Staffel 2018 als Kandidatin auftrat, gegenüber RTL.