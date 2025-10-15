William und Kate: Umzug in neues Heim schneller als gedacht

Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate haben vor umzuziehen, wie ein Sprecher des Kensington-Palasts im August bestätigt hat.

Für William und Kate steht Umzug in größeres Haus an

Bisher lebte das Thronfolgerpaar in dem eleganten, aber vergleichsweise bescheidenen Anwesen Adelaide Cottage. Künftig sollen sie in der großzügigeren Forest Lodge wohnen. Es handelt sich dabei um ein deutlich repräsentativeres Gebäude mit acht Schlafzimmern.

Man könnte wohl auch von einem kleinen Schloss sprechen. Berichten zufolge soll William auch nach seiner Thronbesteigung in der Forest Lodge wohnen bleiben.

Hintergrund für den Umzug ist einem Bericht der BBC zufolge der Wunsch, nach den leidvollen Erfahrungen mit Prinzessin Kates Krebserkrankung im vergangenen Jahr ein neues Kapitel aufzuschlagen.