William und Kate: Umzug in neues Heim schneller als gedacht
Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate haben vor umzuziehen, wie ein Sprecher des Kensington-Palasts im August bestätigt hat.
Für William und Kate steht Umzug in größeres Haus an
Bisher lebte das Thronfolgerpaar in dem eleganten, aber vergleichsweise bescheidenen Anwesen Adelaide Cottage. Künftig sollen sie in der großzügigeren Forest Lodge wohnen. Es handelt sich dabei um ein deutlich repräsentativeres Gebäude mit acht Schlafzimmern.
Man könnte wohl auch von einem kleinen Schloss sprechen. Berichten zufolge soll William auch nach seiner Thronbesteigung in der Forest Lodge wohnen bleiben.
Hintergrund für den Umzug ist einem Bericht der BBC zufolge der Wunsch, nach den leidvollen Erfahrungen mit Prinzessin Kates Krebserkrankung im vergangenen Jahr ein neues Kapitel aufzuschlagen.
Laut Mirror haben die Bauerbeiter rund um die Uhr daran gearbeitet, den Umzugstermin vorzuverlegen, heißt es. Das Paar wird nach der Fertigstellung der geplanten Veränderungen an der Forest Lodge umziehen.
Und dies könnte viel früher passieren als bisher angenommen. Berichten zufolge werden Prinz William und Prinzessin Kate am oder vor dem 5. November in ihr neues "ewiges" Zuhause in Windsor einziehen.
Wenig überraschend wird die neue Bleibe des zukünftigen Königs und der zukünftigen Königin von England mit umfassenden und sehr strengen Sicherheitsmaßnahmen verbunden sein. Unter anderem wurden hohe Zäune errichtet und zahlreiche Überwachungskameras am und in der Nähe des Grundstücks installiert.
Kommentare