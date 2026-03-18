William tut alles, um seine Kinder von Andrew fernzuhalten

Schon vor geraumer Zeit wurde berichtet, dass Prinz William, immerhin britischer Thronfolger, eine noch härtere Linie gegen seinen Onkel Andrew Mountbatten-Windsor verfolgt als sein Vater, König Charles III. William geht nicht nur öffentlich auf Distanz zu dem ehemaligen Prinzen, sondern will auch innerhalb der royalen Palastmauern nichts mehr mit Andrew zu tun haben. Vor allem ist es ihm wichtig, dass er seine Familie, Ehefrau Kate und die drei Kinder George, Charlotte und Louis von ihm fern hält. Laut neuesten Berichten greift er dabei zu konsequent harten Mitteln.

William beschützt seine Familie Der gut informierte Journalist Rob Shuter berichtet auf seiner Plattform Substack von Insidern, die behaupten, dass William beschlossen habe, Andrew von künftigen königlichen Familienereignissen gänzlich auszuschließen. "William hat eine sehr klare Entscheidung getroffen. Andrew wird nie wieder in der Nähe von Kate oder den Kindern sein", so der Insider. "Die Tür ist ein für alle Mal geschlossen." Die Entscheidung des Prinzen von Wales zeigt, wie ernst er die Vorwürfe gegen Andrew und die damit verbundenen Auswirkungen auf das Ansehen der Monarchie nimmt. Laut dem Bericht bezieht Williams Haltung sogar die Beerdigung von Charles ein, auch wenn diese noch in ferner Zukunft liegen könnte. Sollte Andrew dort doch auftauchen, würden William und seine Familie auf die Zeremonie verzichten – obwohl es sich dabei um die offizielle Verabschiedung seines eigenen Vaters handelt. Das gelte natürlich auch für alle anderen öffentlichen Anlässe. "William möchte diesen Schatten [des Skandals rund um Andrew; Anmerkung] nicht in der Nähe von Catherine oder seinen Kindern haben", so der Insider zu Shuter, und fügt hinzu: "Catherine und die Kinder stehen an erster Stelle. Andrew ist endgültig aus ihrem Leben verschwunden."