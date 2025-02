Wie Kate verhinderte, dass ihre Kinder an blutiger Tradition teilnehmen

Kein blutiges Ritual für Kates Kinder

Das neue Buch von Tom Quinn, "Yes Ma'am - The Secret Life of Royal Servants", gibt seltene Einblicke in das Leben hinter den Palastmauern - aus der Sicht von Mitarbeitern, die den Royals im Laufe der Jahre dienten. Darin wird etwa berichtet, Kate habe ein "Machtwort gesprochen". Das Ritual sehe vor, dass junge Mitglieder des Königshauses jagen gehen und anschließend ihre Gesichter "mit dem Blut ihres ersten Opfers" (entweder eines Hirsches oder eines Fuchses) beschmieren.