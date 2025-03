Was es bedeutet, wenn König Charles mit "R" unterschreibt

König Charles wandte sich am Wochenende an die Öffentlichkeit. "Meine Frau und ich sind furchtbar geschockt", schrieb er in einem Beitrag auf X.

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. König Charles III. wurde letzte Woche aufgrund von Nebenwirkungen seiner Krebsbehandlung kurzzeitig im Krankenhaus behandelt, ist aber inzwischen zu Hause.

Charles äußerte am Wochenende sein tiefes Mitgefühl für die Opfer des Erdbebens in Myanmar, bei dem über 1.644 Menschen ums Leben kamen; er unterzeichnete die Botschaft mit "Charles R".

Königin Camilla verwendet ebenfalls das "R" ebenfalls; beide planen im April einen Besuch in Italien. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Der britische König Charles III. sorgte letzte Woche für einen kurzen Schreckmoment: Nebenwirkungen seiner Krebsbehandlung hatten ihm am Donnerstag überraschend einen kurzzeitigen Aufenthalt im Krankenhaus beschert.

Am Samstag war er zwar schon wieder zuhause, erholte sich aber noch von dem medizinischen Zwischenfall. Trotz Ruhepause hatte sich Charles öffentlich entsetzt gezeigt über die Zerstörungen infolge des Erdbebens in Myanmar.

Das Epizentrum des stärksten Bebens lag in der Nähe von Mandalay, der mit 1,6 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen zweitgrößten Stadt Myanmars. Das Beben war auch in Thailand, China und Vietnam teils deutlich zu spüren. Die Militärregierung geht von mehr als 1.644 Todesopfern aus. Zudem gebe es mehr als 3.400 Verletzte und mindestens 139 Vermisste. Das R steht für Rex "Meine Frau und ich sind furchtbar geschockt und traurig über die Nachrichten von dem verheerenden Erdbeben", hieß es in einer persönlichen Mitteilung des Königs im Kurznachrichtendienst X. An die Menschen in Myanmar gerichtet, schrieb der 76-jährige Monarch: "Ich bewundere seit Langem eure außergewöhnliche Widerstandskraft und Geisteshaltung." Gemeinsam mit Königin Camilla bringe er denen, die geliebte Menschen, ihr Zuhause und ihre Lebensgrundlage verloren haben, sein zutiefst empfundenes Mitgefühl zum Ausdruck, so Charles weiter. Er bedauerte auch die Zerstörung von Pagoden, Klöstern und Gebetsstätten. Unterzeichnet war die Mitteilung mit Charles R. Das ist ein Zeichen dafür, dass Charles die Botschaft selbst verfasst hat. Das R steht für das lateinische Wort für König, Rex.

Auch Camilla nutzte die Signatur schon, etwa im vergangenen Jahr. "Vor unserem ersten Besuch in Australien als König und Königin freuen wir uns schon sehr darauf, in dieses wunderschöne Land zurückzukehren, um die außergewöhnlich reichen Kulturen und Gemeinschaften zu feiern, die es so besonders machen", schrieben sie und Charles im Rahmen ihrer Reise. Unterzeichnet war der Text mit "Charles R & Camilla R" - im Fall von Camilla steht das R für "Regina" (Königin).

Nach seinem kurzen Spitalsaufenthalt war Charles am Freitag schon wieder in der Öffentlichkeit zu sehen. Der Monarch habe in der Früh in einem Auto seine Londoner Residenz Clarence House verlassen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Er habe gelächelt und den wartenden Menschen gewunken. An welchen Nebenwirkungen Charles litt, teilte der Palast nicht mit. Charles ist seit zweieinhalb Jahren britischer Monarch. Vor einem Jahr machte das Königshaus öffentlich, dass er wegen Krebs behandelt wird. Inzwischen nimmt er wieder Termine wahr, die Behandlung dauert aber an. Im April will er gemeinsam mit Königin Camilla nach Italien reisen.