Warum Herzogin Sophie in letzter Minute ihre Teilnahme am Ostergottesdienst absagen musste

Der König in Blau, die Königin in Rot und die Prinzessin in Cremeweiß: In farbenfroher Kleidung haben die britischen Royals am Sonntag am traditionellen Ostergottesdienst auf Schloss Windsor teilgenommen. Prinzessin Kate nahm erstmals seit ihrer Krebsdiagnose im Jahr 2024 wieder an den Feierlichkeiten teil. Die 44-Jährige kam gemeinsam mit ihrem Ehemann, Thronfolger Prinz William, und ihren Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). Nach Angaben der Nachrichtenagentur PA versammelten sich mehr als 100 Menschen vor dem Schloss.

Herzogin Sophie "under the weather"

Ein anderes beliebtes Mitglied der Königsfamilie fehlte aber: Herzogin Sophie. Der britischen Boulevardzeitung Daily Express zufolge habe sie in letzter Minute absagen müssen, weil sie "under the weather" gewesen sei - sich als nicht ganz wohl gefühlt habe. Ehemann Prinz Edward und Sohn James kamen zum Gottesdienst. Tochter Louise konnte laut Daily Express aufgrund ihres Studiums an der St. Andrews University nicht teilnehmen.

König Charles III. und Königin Camilla kamen mit dem Auto an und wurden mit Rufen wie "God save the King" begrüßt. Nach dem Gottesdienst wurde der Königin ein Blumenstrauß überreicht.