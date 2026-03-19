Video: Prinzessin Anne umarmt "endlich" Rugby-Profi Sione Tuipolotu

Die Schwester von König Charles III., Prinzessin Anne, ist Schirmherrin des Verbands Scottish Rugby Union und dürfte als solche Spieler Sione Tuipolotu eine große Freude bereitet haben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Russell Cheyne Prinzessin Anne mit Sione Tuipulotu

"Sione bekommt endlich seine Umarmung", liest man auf Instagram neben einem zusammengeschnittenen Video, in dem Anne dem Rugby-Profi - freundlich, aber mit Distanz - im Stadion zu mehreren Siegen gratuliert. Bei früheren Aufeinandertreffen hatte Anne Umarmungsversuche noch mit einem Schulterklopfer abgewehrt, wie in dem Clip zu sehen ist. Am 14. März gab"s dann den lang ersehnten Drücker der Princess Royal.

In Sachen Pflichtbewusstsein kommt kaum ein Royal an Anne heran. Sie gilt als äußerst fleißig. Ihre Bedeutung innerhalb der königlichen Familie nahm in den vergangenen Jahren deutlich zu. Hintergrund sind neben dem Tod ihrer Eltern Elizabeth II. und Philip etwa das freiwillige Ausscheiden Prinz Harrys und Herzogin Meghans aus dem engeren Kreis der Königsfamilie sowie ihres Bruders Andrew, der wegen seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein in Verruf geriet und die Krebserkrankung von König Charles.