Video: Prinzessin Anne umarmt "endlich" Rugby-Profi Sione Tuipolotu
Die Schwester von König Charles III., Prinzessin Anne, ist Schirmherrin des Verbands Scottish Rugby Union und dürfte als solche Spieler Sione Tuipolotu eine große Freude bereitet haben.
"Sione bekommt endlich seine Umarmung", liest man auf Instagram neben einem zusammengeschnittenen Video, in dem Anne dem Rugby-Profi - freundlich, aber mit Distanz - im Stadion zu mehreren Siegen gratuliert. Bei früheren Aufeinandertreffen hatte Anne Umarmungsversuche noch mit einem Schulterklopfer abgewehrt, wie in dem Clip zu sehen ist. Am 14. März gab"s dann den lang ersehnten Drücker der Princess Royal.
In Sachen Pflichtbewusstsein kommt kaum ein Royal an Anne heran. Sie gilt als äußerst fleißig. Ihre Bedeutung innerhalb der königlichen Familie nahm in den vergangenen Jahren deutlich zu. Hintergrund sind neben dem Tod ihrer Eltern Elizabeth II. und Philip etwa das freiwillige Ausscheiden Prinz Harrys und Herzogin Meghans aus dem engeren Kreis der Königsfamilie sowie ihres Bruders Andrew, der wegen seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein in Verruf geriet und die Krebserkrankung von König Charles.
Im November 1973 wurde ihre Hochzeit mit dem Reitkollegen Mark Phillips in alle Welt übertragen. Wenig später überstand das Paar einen gescheiterten Entführungsversuch in der Nähe des Buckingham-Palasts unbeschadet. Aus ihrer ersten Ehe hat sie zwei Kinder, Zara Phillips und Peter Mark Phillips. Annes Ehe mit Mark Phillips wurde 1992 geschieden - dem Jahr, das die Queen "Annus horribilis" genannt hat (lateinisch für schreckliches Jahr). Noch im selben Jahr heiratete die Prinzessin einen Commander der Royal Navy, Timothy Laurence, mit dem sie bis heute trotz manchen Trennungsgerüchts zusammenlebt.
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