Adelsfotograf über "bezaubernden Moment" auf Prinzessin Charlottes Taufe

Copyright-Hinweis öffnen/schließe Er begleitet die britische Königsfamilie auf Schritt und Tritt und bleibt dem Rampenlicht dabei selbst fern: Denn Charles, Camilla, William oder Kate einen ihrer glanzvollen und medienwirksamen Auftritte haben. Er begleitet die britische Königsfamilie auf Schritt und Tritt und bleibt dem Rampenlicht dabei selbst fern: Denn Chris Jackson steht hinter der Kamera, wennodereinen ihrer glanzvollen und medienwirksamen Auftritte haben. Jackson ist verantwortlich für zahlreiche offizielle Fotos der Royals - auch die Jubiläums-Porträts zum 20. Hochzeitstag von König Charles und Königin Camilla im vergangenen Jahr hat er gemacht. An Charles' Krönungstag im Jahr 2023 begleitete er das Paar bis auf den Balkon des Buckingham-Palasts, wo der neue Monarch und Camilla nach der Zeremonie die Menschenmenge grüßten.

Auch auf der Taufe von Williams und Kates Tochter Charlotte fotografierte Jackson. Die Geburt der kleinen Prinzessin war 2015 ein internationales Medienereignis. Überall auf der Welt wurde die Geburt als Topnachricht verkündet. Über den Atlantik schickte das damalige US-Präsidentenpaar seine Gratulation: "Im Namen der amerikanischen Bevölkerung wünschen wir dem Herzog und der Herzogin sowie ihrem Sohn George viel Freude und Glück angesichts der Ankunft des neuesten Mitglieds ihrer Familie", schrieben Michelle und Barack Obama.

Charlotte Elizabeth Diana lautet der volle Name der heute Zehnjährigen. "Diana" soll an ihre Großmutter erinnern, die nach der Trennung von Prinz Charles bei einem Autounfall in Paris 1997 ums Leben kam - sie wurde damals von Paparazzi verfolgt. Am 5. Juli 2015, dem Tag von Charlottes Taufe, waren es vor allem Aufnahmen Prinz George, die besonders viele Menschen entzücken: Der kleine Prinz stand auf den Zehenspitzen, um einen Blick in den Kinderwagen zu erhaschen. Beobachtende meinten damals: Der große Bruder George hat Charlotte an diesem Tag die Schau gestohlen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und der kleine Prinz George am Tag von Prinzessin Charlottes Taufe (5. Juli 2015)

Nicht Charlotte im Taufkleid war "Bild des Tages" Fotograf Jackson meint, mit dem ikonischen Schnappschuss nicht gerechnet zu haben. "Als ich mich auf dieses Ereignis vorbereitete, dachte ich, das Bild des Tages würde Prinzessin Charlotte in ihrem Kleid aus Honiton-Spitze sein", erzählt er im Gespräch mit dem Magazin Marie Claire. Die gab es auch. Besonders hervorgestochen sein aber eben jenes mit "Prinz George, der in den viktorianisch anmutenden Kinderwagen spähte, um einen Blick auf seine Schwester an ihrem Tauftag zu erhaschen". George trägt darauf ein rot-weißes Outfit, das einst Papa William gehörte und scheint gut gelaunt. Jackson: "Es war ein bezaubernder kleiner Moment." Auch das Bild, das Jackson für das Cover seines neuen Buches "Modern Majesty: The British Royal Family in a New Era" nutzte, ist ein besonderes, denn es hätte der verstorbenen Queen Elizabeth wohl nicht zugesagt, wie der Fotograf kürzlich im Gespräch mit dem Magazin Vanity Fair andeutete.