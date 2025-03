Gwyneth Paltrow und Herzogin Meghan können über Gerücht über sie nur lachen

Die frühere Schauspielerin Herzogin Meghan steht in der Küche und backt Blütenkekse. Fünf Jahre nach ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus gibt die in ihrer neuen Serie beim Streamingdienst Netflix Tipps fürs Kochen, Gärtnern und Gastgeberschaft. "Die Liebe", sagt sie, "steckt im Detail". Eine zweite Staffel von "With Love, Meghan" ist in Planung Die Frau von Prinz Harry versucht auch, sich mit einer eigenen Lifestylemarke ein neues Geschäftsfeld aufzubauen.

Wie Meghan konzentriert sich auch Gwyneth Paltrow derzeit statt auf die Schauspielerei auf ihre 2008 gegründete Lifestyle-Marke Goop. Grund genug für Gerüchte im Netz.

Meghan und Paltrow verbringen Zeit miteinander Über die Spekulationen um ein angebliches Zerwürfnis können Meghan und Paltrow nur schmunzeln. Diese klärt in einem Video auf: "Ich verstehe es wirklich überhaupt nicht". Ein Fan hatte im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram wissen wollen, was Paltrow mit dem angeblichen Streit, den die beiden "laut Social Media" haben, anfangen könne.

© Meghan, Duchess of Sussex / Instagram / @meghan / Screenshot

Paltrow ist in dem zeitlich begrenzt abrufbaren Clip in eine Küche sitzend zu sehen, ehe die Kamera umschwenkt und man Meghan am Tisch sitzen und Kuchen essen sieht. "Verstehst du das?", will Paltrow von Meghan wissen. Die gestikuliert nur - wohl, dass sie auch nicht wisse, worum es gehe. Die Herzogin teilte das Video auf ihrem Account.

© Meghan, Duchess of Sussex / Instagram / @meghan / Screenshot

Einen Oscar gewann Paltrow für ihre Hauptrolle in "Shakespeare in Love" (1999). Es folgten Projekte wie "Der talentierte Mr. Ripley", "Die Royal Tenenbaums", "Besessen" oder "Iron Man". Doch nach eigenen Angaben verzichtete sie später auf viele Rollen, um ihre Kinder großzuziehen. Mit Coldplay-Sänger Chris Martin, ihrem Ex-Ehemann, hat sie eine Tochter und einen Sohn. Zwei Jahre nach der Scheidung heiratete sie 2018 den Produzenten Brad Falchuk. Seit ihrer letzten Filmrolle in dem Marvel-Hit "Avengers: Endgame" (2019) hatte sie sich rar gemacht - Ende 2025 kehrt sie in "Marty Supreme" auf die Leinwand zurück. Paltrow unterstützt Meghan In einem Vanity Fair-Interview war Paltrow gefragt worden, ob sie Meghans Marke als Konkurrenz betrachte. "Ich wurde dazu erzogen, andere Frauen als Freundinnen und nicht als Feindinnen zu sehen", entgegnete sie. "Eine andere Frau ist niemals deine Konkurrenz."

Harry und Meghan haben sich 2020 von der britischen Königsfamilie losgesagt. Gemeinsam mit den beiden Kindern, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3), leben sie im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Verhältnis zu den anderen Royals, besonders zu Harrys älterem Bruder Prinz William, gilt als zerrüttet. Um finanziell auf eigenen Beinen zu stehen, schloss das Paar Millionendeals mit den Streamingunternehmen Spotify und Netflix ab. Meghan hatte eine Lifestylemarke namens "American Riviera Orchard" gegründet, die sie nun als "As Ever" weiterführt, und unter der sie zum Beispiel Fruchtaufstriche vermarkten will.