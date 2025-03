Was lange als undenkbar galt, ist nun fixer Bestandteil der Arbeit eines modernen Royals: Das Fan-Selfie. Auch in Estland, wo Prinz William kürzlich einen von Großbritannien dort stationierten Nato-Gefechtsverband besucht hatte, durften sich zahlreiche Schaulustige über ein gemeinsames Foto freuen.

William fuhr in schlammigem Gelände in dem Panzer mit. Großbritannien führt in Estland mit 900 Soldaten einen multinationalen Nato-Gefechtsverband. Ein Teil der rund 150 Kilometer von der russischen Grenze stationierten Soldaten gehört dem Mercian-Regiment an - William ist dessen Colonel-in-Chief. "Es ist großartig, das Engagement und die Expertise unserer Truppen in Aktion zu sehen", teilte der Kensington-Palast auf der Plattform X mit.

Der Besuch in Tapa hatte den Abschluss eines zweitägigen Besuchs von William in Estland, den er ohne seine Frau Prinzessin Kate unternahm, gebildet. Auf seiner ersten Auslandsreise im Jahr 2025 kam der Sohn von König Charles III. in Tallinn mit dem estnischen Präsidenten Alar Karis zusammen. Auch besuchte er eine Schule für ukrainische Kriegsflüchtlinge und traf auf Einwohner und Gäste der estnischen Hauptstadt. Estland hat 1,2 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen und grenzt im Osten an Russland. Dessen Krieg gegen die Ukraine wird in dem Baltenstaat als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen.

Der britischen Nachrichtenplattform Express.co.uk zufolge sei William in Estland "entspannt" und "optimistisch" gewesen. Am ersten Tag seiner Reise habe er fast 40 Minuten bei kühlen Temperaturen im Freien verbracht und mit Fans interagiert. Williams Zugang habe sich in den letzten Monaten geändert, er verbringe nun etwa mehr Zeit mit Rundgängen. Der Grund für seine neue Zugänglichkeit und Begeisterung für Selfies sei laut Express.co.uk unklar, zeige aber, dass William sich den jungen, mit Social-Media vertrauten, Generationen zuwendet.