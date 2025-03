Model Vittoria Ceretti gibt seltenen Einblick in Beziehung mit DiCaprio

Das italienische Klatschblatt Oggi schürte kürzlich Gerüchte um eine bevorstehende Hochzeit von Hollywoodstar Leonardo DiCaprio und seiner Partnerin Vittoria Ceretti . Der Grund für die Spekulationen: Der 50-Jährige habe in Italien die Gegend Gardone Riviera am Gardasee besichtigt. Es sei allerdings unklar, ob DiCaprio Ausschau nach einer Location für sein Jawort halte oder ob er einen neuen Film plane. Bei seinem jüngsten Besuch seien er und Ceretti von ihren Müttern begleitet worden, gemeinsam hätten sie etwa den Museumskomplex Vittoriale degli italiani besucht.

Nun gibt Ceretti selbst kleine Einblicke in ihr Liebesleben. Ihren Freund lernte sie "in Mailand" kennen, so Ceretti in einem Interview mit der französischen Vogue - ohne DiCaprios Namen zu nennen. Offiziell bestätigt ist eine Beziehung zwischen den beiden bislang nicht.

"Man wird zur 'Freundin von'"

"Ich ziehe es vor, nicht ins Detail zu gehen", so Ceretti zur Vogue. Auf die Frage, ob sie je "Titanic" mit DiCaprio in der Hauptrolle gesehen habe, antwortete sie. "Es ist ein ikonischer Film, wer hat ihn nicht gesehen?" Über die Nachteile einer Beziehung mit einem Star sagte sie: "Sobald man in einer Beziehung mit jemandem ist, der eine größere Fangemeinde hat als man selbst, wird man zur 'Freundin von' oder zum 'Freund von'. Das kann extrem nervig sein." Plötzlich sprechen die Leute über dich als die Freundin von so-und-so, die die Ex von so-und-so war. Es ist also nicht schön, wenn man denkt, dass man nicht lieben kann, wen man will, nur weil die Leute einem ein Etikett anheften."

Ceretti dürfte sich an die Situation gewöhnt haben: "Das ist etwas, das man lernt. Wenn das, was man erlebt, echt ist, wenn man weiß, dass man sich liebt, dann gibt es keinen Grund, beunruhigt zu sein. Denn Liebe schützt und gibt Vertrauen", schilderte sie im Vogue-Gespräch.