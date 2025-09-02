Trump besucht König Charles: Diese 2 Royals verlassen zu der Zeit das Land

König Charles III. empfängt US-Präsident Donald Trump für dessen zweiten Staatsbesuch in Großbritannien im September auf Schloss Windsor. Der Präsident und seine Gattin Melania werden vom 17. bis 19. September im Vereinigten Königreich zu Gast sein, wie das Königshaus laut der britischen Nachrichtenagentur PA Mitte Juli mitteilte. Schloss Windsor westlich von London ist eine der Hauptresidenzen der britischen Monarchen.

Zwei Royals wird Trump jedenfalls nicht zu Gesicht bekommen. Wie Pressemitteilungen des Palasts zu entnehmen ist, wird Prinz Edward zwischen dem 14. und 17. September Papua-Neuguinea besuchen, um an den Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Unabhängigkeit von Australien teilzunehmen. Es werde ein Staatsbankett ausgerichtet. Edward ist der jüngste Bruder von König Charles III .

Zwischen dem 18. und 22. September werden Edward und seine Ehefrau Herzogin Sophie in Japan verweilen. "In Osaka und Tokio werden der Herzog und die Herzogin Termine zu Themen wahrnehmen, die in beiden Ländern von Bedeutung sind, darunter Chancen für junge Menschen, Nachhaltigkeit und Innovation, die Ausbildung der nächsten Generation und Frauen in Führungspositionen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Starmer überreichte Trump Einladung des Königs

Großbritanniens Premier Keir Starmer hatte Trump bei einem Besuch im Weißen Haus Ende Februar eine Einladung des Königs für einen Staatsbesuch überreicht. "Das ist eine große, große Ehre", sagte Trump damals und nahm die Einladung an. Er werde in "naher Zukunft" nach Großbritannien reisen.