Trotz Trump-Kritik: Charles III. zum Staatsbesuch in die USA

Trotz der Differenzen von US-Präsident Donald Trump mit der britischen Regierung reist König Charles III. zum Staatsbesuch in die Vereinigten Staaten. Die Reise des Monarchen (77) und seiner Frau, Königin Camilla (78), werde die "historische Beziehung und die moderne bilaterale Beziehung" zwischen beiden Staaten würdigen, teilte der Palast mit. Ein genaues Datum steht bisher nicht fest, dem Vernehmen nach ist der Besuch für Ende April geplant.

Der Staatsbesuch bei Trump war in den vergangenen Wochen immer wieder in Zweifel gezogen worden, weil der US-Präsident die britische Regierung scharf kritisierte. Insbesondere geht es Trump um die aus seiner Sicht nur zurückhaltende Unterstützung der Briten im Iran-Krieg.

Premierminister Keir Starmer war von Trump mehrfach persönlich verbal angegangen worden. Geplant wird die Reise des Königspaares allerdings seit Monaten im Rahmen der Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit.