In London wurde am Samstag die traditionelle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" abgehalten.

"Trooping the Colour": König Charles nahm "in letzter Minute" Änderung vor

Mit einer Schweigeminute haben die Royals in London bei der traditionellen Geburtstagsparade des britischen Königs der Opfer des Flugzeugabsturzes in Indien gedacht. Charles und seine Frau, Königin Camilla, waren per Kutsche, begleitet von Hunderten Gardesoldaten, die Prachtstraße The Mall vom Buckingham-Palast zum zentralen Exerzierplatz Horse Guards Parade gefahren. Tausende Menschen säumten den Weg, um bei strahlendem Wetter einen Blick auf die Königsfamilie zu erhaschen. Trauerflor als "Zeichen des Respekts" Dem britischen Hello!-Magazin zufolge hatte Charles noch "in letzter Minute ergreifende Änderungen" vornehmen lassen. Der Monarch habe aufgrund des Absturzes der Air-India-Maschine im westindischen Ahmedabad schwarze Armbinden vorgeschrieben. Dies sei "als Zeichen des Respekts für die verlorenen Menschen, die trauernden Familien und alle von dieser schrecklichen Tragödie betroffenen Gemeinden", zu sehen, zitierte Hello! einen einen Palastsprecher. Charles III. und Thronfolger William sowie Kutscher und hochrangigen Offiziere waren mit den Binden zu sehen.

© Samir Hussein/WireImage/Getty Images Prinz William hoch zu Ross bei "Trooping the Colour"

Die Zahl der Todesopfer der Tragödie ist am Wochenende nochmal gestiegen. An der Absturzstelle seien 279 Leichen geborgen worden, hieß es am Samstag aus Behördenkreisen. Zuvor war von 265 Toten die Rede gewesen. Die endgültige Opferzahl wird feststehen, sobald der zeitaufwendige Prozess der DNA-Identifizierung abgeschlossen ist.

Das Flugzeug vom Typ Boeing 787-8 Dreamliner, das von Ahmedabad nach London fliegen sollte, war am Donnerstag kurz nach seinem Start außerhalb des Flughafengeländes in ein Wohngebiet gestürzt. Auf in Onlinediensten veröffentlichen Videos war zu sehen, wie die Maschine mit nach oben gerichteter Nase schnell an Höhe verlor, in ein Gebäude krachte und in einem Feuerball explodierte. Bei den 230 Passagieren des Fluges AI-171 handelte sich laut Air India um 169 Inder, 53 Briten, sieben Portugiesen und einen Kanadier. Zudem waren demnach zwölf Besatzungsmitglieder an Bord. Nur ein Insasse des Flugzeugs überlebte den Absturz, er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

"Zutiefst erschüttert" Der König hatte in einer Online-Mitteilung sein Mitgefühl bekundet: "Meine Frau und ich sind zutiefst erschüttert über die schrecklichen Ereignisse in Ahmedabad. Unsere Gebete und unser tiefstes Mitgefühl gelten den Familien und Freunden all derer, die von diesem entsetzlich tragischen Vorfall betroffen sind, während sie auf Nachrichten über ihre Angehörigen warten. Ich möchte den heldenhaften Einsatz der Rettungsdienste und all derer, die in dieser herzzerreißenden und traumatischen Zeit Hilfe und Unterstützung leisten, besonders würdigen", hieß es in der auf Instagram und X veröffentlichten Botschaft. Die Nachricht war mit "Charles R" unterzeichnet (das "R" steht für das lateinische Wort Rex, also König). Das gilt als Zeichen dafür, dass Charles die Nachricht persönlich autorisiert hat.