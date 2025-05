"Schweifendes Auge": Harrys "endloser Vorrat an wunderschönen jungen Frauen"

Nicholl behauptet, Harrys königlicher Status habe ihm viele lange Nächte im exklusiven Nachtclub "Boujis" in South Kensington mit Freigetränken und in Gesellschaft einer "unendlichen Anzahl wunderschöner junger Frauen" ermöglicht.

Die ehemalige Royal-Korrespondentin der Daily Mail schreibt in ihrem Buch "The Making of a Royal Romance" über Harrys einstige Party-Abende.

In dem glamourösen Privatclub sei Prinz William s jüngerer Bruder früher Stammgast gewesen. Bei seinen Besuchen sei er in einem exklusiven VIP-Raum von einem eigenen Barkeeper betreut worden. Dabei habe Harry angeblich gelegentlich auch fremdgeflirtet.

"Bei diesem besonderen Anlass waren sie in Partystimmung, und die Champagnerkorken knallten ununterbrochen, während sie im schwach beleuchteten VIP-Raum tanzten und plauderten", schreibt Nicholl über einen gemeinsamen Abend der beiden. Als der Club schloss, habe Harry vorgeschlagen, dass sie im Haus des ehemaligen Stallmeisters Mark Dyer weiterfeiern sollten. "Bei Dyers kann Harry er selbst sein, in der Gewissheit, dass das, was in diesen vier Wänden passiert, auch dort bleibt", so die Autorin. "Der Alkohol fließt immer in Strömen, und an attraktiven Mädchen mangelt es nie."