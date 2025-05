Britney Spears feierte vor VMA-Desaster ganze Nacht mit Combs

Nun stellt sich heraus, dass Spears zuvor bis in die frühen Morgenstunden mit dem in Ungnade gefallenen Rapper Combs Party gemacht hat.

Sie betrat am 9. September 2007 die Bühne der MTV VMAs, um ihren Song "Gimme More" zum Besten zu geben. Der Auftritt sollte eigentlich ihr großes Comeback markieren, fiel jedoch alles andere als überzeugend aus. Die Musikerin wurde für ihr schlechtes Playback und ihre glanzlose Choreografie heftig kritisiert.

Britney Spears: "Mir war schwindelig"

In ihren Memoiren "The Woman in Me" aus dem Jahr 2023 schrieb Spears, dass vor ihrem Auftritt "nichts richtig lief". "Es gab ein Problem mit meinem Kostüm und meinen Haarverlängerungen", schrieb sie. "Ich hatte in der Nacht zuvor nicht geschlafen. Mir war schwindelig."

Vor ihrem Auftritt lief sie auch noch ihrem Ex-Freund Justin Timberlake, mit dem sie von 1999 bis 2002 zusammen war, hinter der Bühne über den Weg. "Es war eine Weile her, seit ich ihn gesehen hatte", schrieb sie. "Ich konnte nicht glauben, dass ich mit diesem Gefühl auf die Bühne gehen musste."

Zu dieser Zeit stand die Sängerin auch unter intensiver öffentlicher Beobachtung, nachdem sie sich von Kevin Federline scheiden ließ.