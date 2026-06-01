Schützende Hand: Palast veröffentlicht neues Foto von Fürstin Charlène und ihren Zwillingen
Lächelnd in Weiß und mit schützender Hand um ihre Zwillinge Gabriella und Jacques: So ist Fürstin Charlène auf einem neuen Foto zu sehen, das am Muttertag veröffentlicht wurde. In Monaco wird dieser am letzten Sonntag im Mai gefeiert. "Wünschen allen Mamas einen schönen Muttertag", liest man neben dem Foto. Auch ein rotes Herz stellte der Palast dazu.
Die gemeinsamen Kinder des seit 2011 verheirateten Paares Charlène und Fürst Albert II. waren am 10. Dezember 2014 zur Welt gekommen. Gabriella war zwar zwei Minuten schneller als ihr Bruder Jacques. Dennoch hat nach den Regeln des Fürstentums der männliche Nachfahre in der Thronfolge Vorrang.
Die frühere Karriereschwimmerin Charlène Wittstock wurde 1978 im heutigen Simbabwe geboren. Mit zwölf Jahren zog sie gemeinsam mit ihrer Familie nach Südafrika. Ihren späteren Mann lernte sie 2000 bei einem Schwimmwettkampf in Monaco kennen. 2007 siedelte sie dann in den Stadtstaat am Mittelmeer über. Seit 2011 ist sie Fürstin.
Ein Geschenk, schwimmen zu können
Auch Gabriella und Jacques sind längst ans Wasser herangeführt worden. 20252023 sagte Charlène der Zeitung Ouest France, ihre Kinder hätten schon sehr früh schwimmen gelernt. "Das Wasser ist Teil meines Lebens und ich wollte, dass sie sich ab dem jüngsten Alter wohlfühlen und in Sicherheit sind." Das frühe Schwimmenlernen bedeute laut Charlène auch, sich selbst und das Element Wasser zu respektieren. "Es geht mir nicht darum, Meister aus ihnen zu machen, aber ihnen diese Freiheit und diese Sicherheit zu geben, die mit der Beherrschung des Wassers kommt." Denn schwimmen zu können sei ein Geschenk, das man das ganze Leben behalte.
Kommentare