Schützende Hand: Palast veröffentlicht neues Foto von Fürstin Charlène und ihren Zwillingen

Lächelnd in Weiß und mit schützender Hand um ihre Zwillinge Gabriella und Jacques: So ist Fürstin Charlène auf einem neuen Foto zu sehen, das am Muttertag veröffentlicht wurde. In Monaco wird dieser am letzten Sonntag im Mai gefeiert. "Wünschen allen Mamas einen schönen Muttertag", liest man neben dem Foto. Auch ein rotes Herz stellte der Palast dazu.

Die gemeinsamen Kinder des seit 2011 verheirateten Paares Charlène und Fürst Albert II. waren am 10. Dezember 2014 zur Welt gekommen. Gabriella war zwar zwei Minuten schneller als ihr Bruder Jacques. Dennoch hat nach den Regeln des Fürstentums der männliche Nachfahre in der Thronfolge Vorrang. Die frühere Karriereschwimmerin Charlène Wittstock wurde 1978 im heutigen Simbabwe geboren. Mit zwölf Jahren zog sie gemeinsam mit ihrer Familie nach Südafrika. Ihren späteren Mann lernte sie 2000 bei einem Schwimmwettkampf in Monaco kennen. 2007 siedelte sie dann in den Stadtstaat am Mittelmeer über. Seit 2011 ist sie Fürstin.