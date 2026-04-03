Royale Hochzeit 2026: Warum Peter Phillips wohl eine Sondergenehmigung einholen musste
Peter Phillips wird laut Mitteilung, aus der mehrere Medien zitierten, am 6. Juni 2026 seine Partnerin Harriet Sperling heiraten. Die Trauung findet demnach im privaten Rahmen in der All Saints Kirche von Kemble in Cirencester (Gloucestershire) statt - nicht ganz ohne Hindernisse im Vorfeld.
Die britische Boulevardzeitung The Sun berichtete unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld des, dass Phillips eine "Sondergenehmigung" eines hiesigen Pfarrers einholen musste. Der Grund: Sowohl er als auch Sperling waren schon einmal verheiratet. Seit 2024 ist der Sohn von Prinzessin Anne mit der Krankenschwester und Autorin Sperling liiert.
Das Paar bestätigte seine Verlobung im vergangenen Jahr dem britischen Hello!-Magazin. "Beide Familien wurden gemeinsam (...) informiert und waren hocherfreut über diese wunderbare Nachricht. Ihre Majestäten, der König und die Königin, der Prinz und die Prinzessin von Wales, wurden über die Ankündigung in Kenntnis gesetzt", hieß es im Sommer in einem offiziellen Statement. Dazu veröffentlichte Hello! offizielle Verlobungsfotos, auf denen auch Sperlings Ring zu sehen ist.
Palast verkündete 2020 Trennung von Autumn
Phillips' erste Ehe endete nach über zehn Jahren. Der Buckingham-Palast hatte im Jahr 2020 mitgeteilt, dass sich der älteste Enkel der verstorbenen Queen Elizabeth II. und seine damalige Frau Autumn nach zwölf Jahren Ehe scheiden lassen. Phillips und die Kanadierin wollten demnach im südwestenglischen Gloucestershire bleiben und sich das Sorgerecht für ihre beiden Töchter teilen. Nach langen Diskussionen sei das Paar zu der Erkenntnis gekommen, dass eine Trennung das Beste für ihre beiden Kinder und ihre "Freundschaft" sei, hieß es damals in der Erklärung. Sie hätten die damals 93-jährige Monarchin und ihre Familien bereits im Jahr zuvor darüber informiert.
Peter Phillips ist zwar Mitglied der Königsfamilie, vertritt sie aber nicht und besitzt auch keinen Titel. In der Vergangenheit hatte er etwa mit einem Werbespot für Milch im chinesischen Fernsehen für Aufsehen gesorgt.
Seine Ex-Frau Autumn lernte Phillips 2003 beim Grand Prix in Montreal kennen. 2008 heirateten sie in der St. George's Chapel in Schloss Windsor.
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