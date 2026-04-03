Royale Hochzeit 2026: Warum Peter Phillips wohl eine Sondergenehmigung einholen musste

Peter Phillips wird laut Mitteilung, aus der mehrere Medien zitierten, am 6. Juni 2026 seine Partnerin Harriet Sperling heiraten. Die Trauung findet demnach im privaten Rahmen in der All Saints Kirche von Kemble in Cirencester (Gloucestershire) statt - nicht ganz ohne Hindernisse im Vorfeld.

Die britische Boulevardzeitung The Sun berichtete unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld des, dass Phillips eine "Sondergenehmigung" eines hiesigen Pfarrers einholen musste. Der Grund: Sowohl er als auch Sperling waren schon einmal verheiratet. Seit 2024 ist der Sohn von Prinzessin Anne mit der Krankenschwester und Autorin Sperling liiert.

Das Paar bestätigte seine Verlobung im vergangenen Jahr dem britischen Hello!-Magazin. "Beide Familien wurden gemeinsam (...) informiert und waren hocherfreut über diese wunderbare Nachricht. Ihre Majestäten, der König und die Königin, der Prinz und die Prinzessin von Wales, wurden über die Ankündigung in Kenntnis gesetzt", hieß es im Sommer in einem offiziellen Statement. Dazu veröffentlichte Hello! offizielle Verlobungsfotos, auf denen auch Sperlings Ring zu sehen ist.