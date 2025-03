Richard III.: Der berüchtigte englische König, der erst 530 Jahre nach seinem Tod bestattet wurde

Wenigstens die zweite Beerdigung sollte eines Monarchen würdig sein. Die Kathedrale von Leicester war am 26. März 2015 mit weißen Rosen geschmückt, dem Symbol des Hauses York, dessen Herrschaft mit Richards gewaltsamem Tod zu Ende ging.

Umstrittener Monarch

Die damals 88-jährige und inzwischen verstorbene Queen Elizabeth II. hatte einen Termin in Kent und sandte Grüße: Richard III. werde nun "in Frieden in der Stadt Leicester im Herzen Englands" ruhen. Dass sie ein paar Worte schickte, war vorab als eine Art royale Rehabilitierung des berüchtigten Königs gewertet worden, der immerhin zu Unrecht auf dem Thron gesessen und seine beiden Neffen auf dem Gewissen haben soll - bewiesen ist es nicht.

Der Knochenfund hatte einer alten Debatte neuen Schwung verliehen: War Richard III. wirklich so machtgierig und skrupellos, wie William Shakespeare ihn darstellt, oder hat das nachfolgende Herrscherhaus der Tudors für diesen Ruf gesorgt?