Queen Margrethe kann nach Eingriff zur Erweiterung von Blutgefäßen Spital verlassen
Dänemarks Altkönigin Margrethe II. (86) ist nach Herzproblemen aus dem Krankenhaus entlassen worden. Sie kehre nun zurück ins Schloss Fredensborg, gab das Königshaus in einer Mitteilung bekannt. In der vergangenen Woche war die Dänin mit einer sogenannten Angina pectoris - Schmerzen in der Brust, die durch eine Durchblutungsstörung des Herzens entstehen - ins Krankenhaus in Kopenhagen gekommen. Sie hatte sich dort einem Eingriff zur Erweiterung von Blutgefäßen unterziehen müssen.
Nun brauche Königin Margrethe Ruhe, teilte der Hof mit. Einen für Samstag geplanten Besuch in einem Theater müsse sie deshalb absagen. Mitte April hatte Margrethe ihren 86. Geburtstag gefeiert. Anfang 2024 hatte sie überraschend abgedankt und den Thron nach 52 Jahren als dänisches Staatsoberhaupt ihrem Sohn, König Frederik X., überlassen.
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