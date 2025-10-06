Queen Elizabeth mochte ihre Eierspeis angeblich mit 2 ungewöhnlichen Zutaten

Die Ernährungsgewohnheiten von Elizabeth II. waren angeblich zum Teil recht ungewöhnlich für eine Monarchin. Muskatnuss und Zitronenzesten Die Ernährungsberaterin und Kochbuch-Autorin Lee Holmes teilte auf ihrem Blog "Supercharge your Life" das angebliche Lieblingsrezept der im Jahr 2022 verstorbenen Königin, wenn es einmal Eierspeis sein sollte: "Vor einigen Jahren hatte eine meiner lieben Freundinnen das Glück, für die Königin zu kochen, und sie verriet mir das Rezept für ihre Lieblings-Rühreier. Ihre Majestät begann den Tag gerne mit einem proteinreichen Frühstück, und diese Eier wurden ganz nach ihrem Geschmack zubereitet", schrieb Holmes im Jahr 2022. "Ihr spezielles Rührei-Gericht enthält zwei ungewöhnliche Zutaten (Muskatnuss und Zitronenzesten), die dieses Frühstücksgericht zu etwas ganz Besonderem machen. Die Eier müssen braun sein (nicht weiß, da Ihre Majestät den Geschmack bevorzugte) und wurden immer bei niedriger Temperatur langsam gegart, damit sie besonders cremig und nicht klumpig wurden."

Immer wieder gibt auch Darren McGrady, der frühere Koch der Queen, kleine Einblicke in die Palastküche. Dem Kulinarik-Experten zufolge sei der Essens-Zeitplan streng geregelt gewesen. Jedes Mitglied der Royal Family habe nach seinen eigenen Gewohnheiten und Vorlieben gespeist - darum oftmals auch alleine. "Es gab feste Essenszeiten", zitierte die britische Zeitung Mirror McGrady. "Die Königin war sehr streng und diszipliniert. Entgegen der landläufigen Meinung wünschte sie sich nie zu außergewöhnlichen Zeiten Essen. Sie hatten feste Mahlzeiten, und wenn sie zwischendurch etwas wollte, gab es immer Obst oder Schokolade in ihren Zimmern." Unkönigliches Frühstück aus der Tupper-Box Die erste Mahlzeit des Tages kam bei Queen Elizabeth II. angeblich aber auch mal weder auf dem Silbertablett noch aus erlesenen Zutaten zusammengestellt daher. Darren McGrady verriet, dass die Königin eine recht bescheidene Frühstückerin war. Im Interview mit Heart Bingo, aus dem das US-People-Magazin zitierte, erzählte er: "Das Frühstück der Königin wurde um 9 Uhr in ihrem Zimmer serviert". Dabei habe sie sich gerne an ihren "Cornflakes aus einem Tupperware-Behälter" bedient. Ihre Lieblingssorte seien die "Special K" der Marke Kellogg's gewesen - "obwohl 20 Köche zur Verfügung standen, die alles Mögliche zubereiten konnten", so McGrady.